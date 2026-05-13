[VIDEO] Gonzalo Tapia entró y anotó un golazo para Sao Paulo en la Copa de Brasil

El delantero chileno Gonzalo Tapia entró desde la banca y a los tres minutos anotó un golazo de cabeza para Sao Paulo este miércoles, en el partido ante Juventude en Caxias do Sul, en la revancha de los dieciseisavos de final de la Copa de Brasil.

Tapia partió como suplente y entró en el minuto 81, cuando su equipo estaba perdiendo 2-0, un resultado que lo estaba dejando eliminado, ya que el cuadro paulista había ganado la ida sólo por la mínima.

Sin embargo, Tapia entró con todo y conectó un cabezazo tras un buen centro al área y descontó, dejando el marcador global igualado en la llave ante Juventude (84').

Pese a la ilusión por el gol del chileno, Sao Paulo sufrió otro gol más, anotado por Mandaca en el minuto 90+4', quedando eliminado del torneo.