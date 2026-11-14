[VIDEO] Hinchas llevaron en andas a sobreviviente de Chapecoense en su último partido profesional

Una de las despedidas más emotivas que recuerde el fútbol mundial se vivió en Brasil, luego de que el experimentado defensor Alan Ruschel, recordado sobreviviente de la tragedia aérea de Chapecoense en 2016, disputara su último compromiso oficial como futbolista profesional.

El lateral zurdo de 37 años puso punto final a su admirable carrera con la camiseta del Juventude, club donde fue despedido con honores de leyenda. En la antesala de su duelo de despedida, cientos de hinchas del cuadro de Caxias do Sul se congregaron en las inmediaciones del recinto para alzarlo en andas y trasladarlo sobre sus hombros por las calles hasta el estadio.

En el registro que rápidamente se viralizó, se aprecia al emocionado futbolista rodeado de bengalas, aplausos y cánticos de agradecimiento, visiblemente conmovido por el cariño de la torcida en su último adiós a las canchas.

La trayectoria de Ruschel representa uno de los mayores ejemplos de resiliencia y superación en la historia del deporte. El futbolista fue uno de los seis sobrevivientes del fatídico accidente del vuelo de LaMia en Colombia que le costó la vida a 71 personas —entre ellos gran parte del plantel de Chapecoense— y, tras someterse a complejas cirugías de columna y una maratónica rehabilitación, logró la hazaña de volver a competir en la élite del balompié sudamericano.

Hoy, casi una década después de aquel milagro, el lateral cuelga definitivamente los botines bajo la ovación cerrada de todo el planeta fútbol.

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