Detuvieron a funcionario de Gendarmería por permitir salida irregular de reclusos nocturnos

Un funcionario de Gendarmería fue detenido durante la madrugada de este sábado en Antofagasta, investigado por presuntamente permitir que personas condenadas a reclusión y arresto nocturno abandonaran el recinto penitenciario sin cumplir las medidas impuestas por la justicia.

Según informó la institución, el funcionario habría registrado el ingreso de los condenados a las 22:00 horas y su salida a las 06:00, simulando que permanecían en el establecimiento durante toda la noche, pese a que habían abandonado el lugar.

Las irregularidades fueron detectadas por la propia Gendarmería, que entregó los antecedentes al Ministerio Público.

A partir de una diligencia ordenada por la Fiscalía de Antofagasta, personal de la ORICRIM de la institución concretó la detención del funcionario, quien desempeñaba labores en el ex Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad.

Tras el control de detención, el Juzgado de Garantía resolvió ampliar su detención por 72 horas y ordenó su ingreso al Complejo Penitenciario de Antofagasta.

En paralelo, Gendarmería inició un sumario administrativo y el proceso de llamado a retiro del funcionario.