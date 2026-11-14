Cancillería encabezó primer Comité Conjunto Chile-Unión Europea
La cita fue presidida por el ministro subrogante de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro.
La cartera detalló que se trató de un "encuentro clave que permitió seguir fortaleciendo los lazos y el diálogo entre ambas partes".
La cita también permitió "coordinar esfuerzos en áreas vitales como el cuidado de los océanos, la protección civil y la preparación conjunta ante desastres", informó el Minrel.