Cancillería encabezó primer Comité Conjunto Chile-Unión Europea

El ministro subrogante de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, encabezó junto al director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro, el primer Comité Conjunto Chile-Unión Europea, establecido en virtud del Acuerdo Marco Avanzado (AMA).

Cancillería informó que Chile y la Unión Europea reafirmaron su alianza estratégica, en un "encuentro clave que permitió seguir fortaleciendo los lazos y el diálogo entre ambas partes".

La cartera detalló que las autoridades abordaron "una extensa agenda de trabajo que incluyó el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, el impulso al comercio y la inversión, la defensa del multilateralismo y los avances en ciencia y tecnología".

La cita también permitió "coordinar esfuerzos en áreas vitales como el cuidado de los océanos, la protección civil y la preparación conjunta ante desastres".