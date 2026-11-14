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Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Unión Europea

Cancillería encabezó primer Comité Conjunto Chile-Unión Europea

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La cita fue presidida por el ministro subrogante de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro.

La cartera detalló que se trató de un "encuentro clave que permitió seguir fortaleciendo los lazos y el diálogo entre ambas partes".

Cancillería encabezó primer Comité Conjunto Chile-Unión Europea
 Minrel

La cita también permitió "coordinar esfuerzos en áreas vitales como el cuidado de los océanos, la protección civil y la preparación conjunta ante desastres", informó el Minrel.

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El ministro subrogante de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, encabezó junto al director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Pelayo Castro, el primer Comité Conjunto Chile-Unión Europea, establecido en virtud del Acuerdo Marco Avanzado (AMA).

Cancillería informó que Chile y la Unión Europea reafirmaron su alianza estratégica, en un "encuentro clave que permitió seguir fortaleciendo los lazos y el diálogo entre ambas partes".

La cartera detalló que las autoridades abordaron "una extensa agenda de trabajo que incluyó el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, el impulso al comercio y la inversión, la defensa del multilateralismo y los avances en ciencia y tecnología".

La cita también permitió "coordinar esfuerzos en áreas vitales como el cuidado de los océanos, la protección civil y la preparación conjunta ante desastres".

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