[VIDEO] Jugador de Coritiba cayó directo al túnel en festejo de un gol que terminó anulado

El siempre llamativo Brasileirao llamó la atención en redes sociales con la fallida celebración de Jacy Maranhão en el partido de Coritiba y Chapecoense por la fecha 22.

El central anotó lo que era el parcial 2-0 de su equipo y quiso festejar con la hinchada: Saltó la publicidad, pero cayó directo en el túnel hacia camarines.

Además de la lesión que le provocó la caída, el infortunio de Jacy fue doble, pues su anotación se anuló. De todas formas, Coritiba terminó ganando 2-1.

La cercanía del foso con el terreno de juego en el Estadio "Couto Pereira" ya había generado un accidente de este tipo en 2014, en un Coritiba-Sao Paulo.