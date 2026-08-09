Prisión para acusado de secuestrar, violar y agredir brutalmente a expareja en Santa Bárbara

Un sujeto acusado de secuestrar, violar y agredir gravemente a su expareja en la comuna de Santa Bárbara (Región del Biobío) quedó en prisión preventiva.

Según Emol, los hechos ocurrieron el 7 de julio, cuando la víctima y sus padres fueron al domicilio del imputado en el sector rural de La Peña para que devolviera una motosierra que le prestaron.



Sin embargo, a modo de excusa para entregar la herramienta, el sujeto impuso que su expareja se quedara conversando con él, instando a sus papás a irse.

Desde esa jornada y, por un período de más de 15 días, la mujer fue retenida y "recibió una gran cantidad de maltratos de diversa índole; entre ellos, fue amenazada, insultada, golpeada; también se utilizaron diversos elementos como herramientas y cuchillos" para herirla, dijo la fiscal Ana María Molina.

Drogada, rasurada, golpeada con un martillo, herida con un alicate

"De acuerdo al relato de ella, fue drogada y, en un hecho particularmente grave, el imputado le rasuró la cabeza al ras, lo que ya es un elemento de agresión que habla de un machismo, de un sometimiento, de querer denigrarla y maltratarla hasta con su imagen", agregó.

La víctima también fue golpeada con un martillo en su cabeza y recibió heridas en sus piernas con un alicate. Además, el acusado le lanzaba un palo de coligüe de tipo lanza, que ella debía esquivar.

La mujer logró liberarse cuando unos familiares fueron hasta la casa del imputado para comunicarle que la madre de ella había fallecido.

El Ministerio Público formalizó al hombre por los delitos de autor de secuestro con violación, en contexto de violencia intrafamiliar y de violencia de género; amenazas de muerte, en el mismo contexto; y lesiones.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara impuso la prisión preventiva en su contra y otorgó un plazo de cuatro meses a la Fiscalía para desarrollar la investigación.