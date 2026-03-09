[VIDEOS] Las "joyas" que dejó la batalla campal entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, disputado en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte terminó en escenas deplorables luego de una batalla campal masiva sobre el césped involucró a gran parte de los componentes de ambos equipos.

La masiva pelea terminó con 23 expulsados, Hulk disculpándose por un artero golpe contra un rival y con el portero de Atlético Mineiro Everson mostrando un terrible chichón en su cabeza.

Mira acá algunos de los videos que dejó la pelea