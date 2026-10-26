"Viva la democracia": El saludo de Corinthians a su hincha más ilustre tras reelección de Lula

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de este domingo no solo remeció el tablero político latinoamericano, sino que también encontró eco inmediato en el mundo del deporte dado que apenas se confirmaron los cómputos oficiales, el Sport Club Corinthians publicó un emotivo mensaje institucional para felicitar a su hincha más reconocido e influyente.

A través de sus canales oficiales, el club del cual Lula es confeso y ferviente simpatizante celebró la continuidad del mandatario al mando del gigante sudamericano.

"Sport Club Corinthians Paulista felicita a Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue reelecto como Presidente de la República para el mandato de los próximos cuatro años al frente de nuestro país. ¡Viva la democracia de Brasil!", expresó la institución paulista.

La victoria de Lula se consumó tras una reñida segunda vuelta electoral donde alcanzó el 51,74 por ciento de las preferencias, superando al abanderado de la ultraderecha, el senador Flávio Bolsonaro, quien obtuvo el 48,26 por ciento.

El triunfo representa un hito sin precedentes en la vida cívica del país: es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que finalizó en segundo lugar en la primera ronda electoral logra remontar la desventaja para terminar imponiéndose en la definición presidencial.