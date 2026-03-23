Futbolista colombiano de 18 años murió por un colapso en pleno partido

El futbolista colombiano Santiago Castrillón, integrante de la división juvenil de Millonarios, falleció el domingo en Bogotá tras permanecer internado por una emergencia médica. El deportista de 18 años sufrió un colapso cardiovascular el pasado sábado mientras disputaba un encuentro frente a Independiente Santa Fe, válido por el Torneo Nacional Sub 20 en Colombia.

El incidente ocurrió de forma repentina durante el desarrollo del compromiso. El cuerpo médico de Millonarios asistió de inmediato al mediocampista en el césped y coordinó su traslado de urgencia hacia un hospital. Santiago Castrillón ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció bajo vigilancia del área cardiovascular, pero no logró recuperarse de la crisis sufrida en Bogotá.

La institución capitalina manifestó su pesar a través de un comunicado público. "Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Santiago Castrillón no solo jugaba al fútbol, lo vivía y lo sentía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros", expresó el club respecto al joven que vestía la camiseta número 10 en las categorías inferiores de Colombia.

El veterano delantero colombiano Radamel Falcao, quien se incorporó al plantel profesional de Millonarios en enero, reaccionó conmovido ante la noticia. "Se nos fue un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante", afirmó el atacante, enviando un mensaje de solidaridad a la familia del jugador oriundo de Bucaramanga.

Finalmente, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) destacó el compromiso del deportista, quien registró convocatorias recientes a la selección nacional sub 19. La organización recordó la pasión del deportista por la disciplina en cada uno de los Estadios donde compitió, mientras que la prensa deportiva en Bogotá calificó el deceso como un golpe devastador para la cantera del balompié local.