Increíble: Arquero golpeó el travesaño y terminó con el arco cayendo sobre su cabeza

Una insólita situación se produjo en el partido entre Leones y Atlético FC por la octava fecha del Torneo de segunda división de Colombia, cuando el travesaño de uno de los arcos se desprendió y terminó golpeando en la cabeza al arquero visitante Juan Múnera.

El episodio ocurrió a los 85 minutos, justo antes de un lanzamiento penal a favor de Leones.

Mientras intentaba desconcentrar al ejecutante Miguel Arboleda, Múnera comenzó a moverse sobre la línea y golpeó en reiteradas ocasiones el travesaño, que terminó desprendiéndose y cayendo sobre él. El partido debió detenerse mientras jugadores y encargados del recinto volvían a instalar la estructura.

El guardameta pudo continuar jugando y, una vez reanudado el encuentro, Arboleda terminó desperdiciando el penal. Atlético FC se impuso finalmente por 3-0 como visitante en el Estadio Metropolitano de Itagüí, en un compromiso que terminó dando la vuelta al mundo por la particular falla del arco.