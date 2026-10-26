ANFP y polémica del Ascenso: "Premiar a alguien no significa declararlo campeón"

Yamal Rajab, gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, abordó la polémica por la eventual entrega de la copa al campeón de la Liga de Ascenso 2026 y explicó las dificultades que generan los procesos pendientes ante el Tribunal de Disciplina, que podrían modificar la clasificación definitiva del torneo.

"Premiar a alguien no significa declararlo campeón", sostuvo el dirigente, quien recordó situaciones similares en el fútbol chileno: "Ya lamentablemente ha sucedido con Melipilla, con Lautaro de Buin, que se entregó la copa y después, bueno, se tuvo que pedir de vuelta".

Rajab explicó que los procedimientos contra San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt mantienen abierta la definición del campeonato. "Hay dos clubes denunciados", señaló, antes de advertir que "tenemos cuatro eventuales tablas de posiciones", considerando la clasificación actual y los escenarios de sanción a uno o ambos equipos.

En ese contexto, el representante de la ANFP reconoció que existe una demora en las resoluciones y sostuvo que deben esperar al Tribunal para confirmar oficialmente al campeón. Además, frente a la posibilidad de apelaciones ante la Segunda Sala o el TAS, manifestó que consideran prudente esperar "cuando ya el fallo esté ejecutoriado".

Consultado sobre la eventual entrega del trofeo durante la última fecha, Rajab evitó descartar completamente esa posibilidad y explicó que la ANFP analiza si existe algún escenario en que un club pueda asegurar el título independientemente de las sanciones.

La incertidumbre afecta directamente a San Luis de Quillota y Cobreloa, que llegarán igualados con 54 puntos a la última jornada del campeonato.

Finalmente, Rajab reconoció que la situación obliga a revisar las disposiciones reglamentarias para futuras temporadas. "Probablemente, las normas, las bases deberían quedar de tal manera de que no se afecten la finalización de los campeonatos", expresó, junto con insistir en que la ANFP debe respetar las denuncias y resoluciones de los organismos correspondientes.