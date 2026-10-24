Con San Luis y Cobreloa igualados: Los escenarios para la última fecha del Ascenso

San Luis de Quillota y Cobreloa llegarán igualados con 54 puntos a la última fecha de la Liga de Ascenso 2026, en una definición que promete emociones y que incluso podría extenderse a un partido de desempate para determinar al campeón y al equipo que subirá directamente a Primera División.

La lucha por el título quedó completamente abierta después de una dramática penúltima jornada, en la que Cobreloa derrotó por 1-0 a Rangers en Talca gracias a un gol de Gustavo Gotti en los descuentos, mientras que San Luis rescató un empate 1-1 ante Deportes Recoleta con un cabezazo de Luis Madrigal también en los minutos finales.

De esta manera, el cuadro quillotano, dirigido por Humberto Suazo, y el loíno, por Mario Salas, comparten la cima de la clasificación a falta de una jornada, con las mismas posibilidades matemáticas de quedarse con el primer lugar del campeonato.

La última fecha se disputará el sábado 31 de octubre, cuando ambos candidatos enfrentarán sus respectivos compromisos en simultáneo, a partir de las 17:30 horas (20:30 GMT).

¿Cuándo juegan San Luis y Cobreloa en la última fecha del Ascenso?

San Marcos de Arica vs. San Luis: Sábado 31 de octubre, a las 17:30 horas, en el Estadio "Carlos Dittborn" de Arica.

Sábado 31 de octubre, a las 17:30 horas, en el Estadio "Carlos Dittborn" de Arica. Cobreloa vs. Deportes Puerto Montt: Sábado 31 de octubre, a las 17:30 horas, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

¿Qué necesita San Luis para ser campeón del Ascenso 2026?

San Luis necesita conseguir un mejor resultado que Cobreloa en la última jornada para proclamarse campeón y obtener el ascenso directo a Primera División.

Si el conjunto de Humberto Suazo derrota a San Marcos de Arica y Cobreloa empata o pierde ante Deportes Puerto Montt, los "canarios" alcanzarán los 57 puntos y se quedarán con el primer lugar.

También podrán coronarse si empatan su encuentro y Cobreloa pierde, combinación que dejaría a San Luis con 55 unidades y al conjunto naranja con 54.

¿Qué necesita Cobreloa para ser campeón del Ascenso 2026?

Cobreloa se encuentra en una situación idéntica a la de San Luis, por lo que también deberá sumar más puntos que su rival directo para conquistar el campeonato.

Si el equipo de Mario Salas derrota a Deportes Puerto Montt y San Luis empata o pierde frente a San Marcos de Arica, los "loínos" alcanzarán los 57 puntos y conseguirán el ascenso directo.

La otra posibilidad consiste en empatar ante Puerto Montt y esperar una derrota de San Luis en Arica, resultados que permitirían a Cobreloa terminar con 55 puntos y superar por una unidad a los quillotanos.

¿Qué pasa si San Luis y Cobreloa terminan igualados en puntos?

Las bases del campeonato establecen que si dos equipos terminan empatados en el primer lugar, deberán disputar un partido único de definición, cuya fecha, horario y estadio serán determinados por la ANFP.

Por lo tanto, si ambos equipos consiguen el mismo resultado en la última fecha, mantendrán la igualdad en la clasificación y tendrán que disputar una final para resolver el título.

Si ambos ganan: Terminarán con 57 puntos y disputarán una final.

Terminarán con 57 puntos y disputarán una final. Si ambos empatan: Terminarán con 55 puntos y disputarán una final.

Terminarán con 55 puntos y disputarán una final. Si ambos pierden: Terminarán con 54 puntos y disputarán una final.

En cualquiera de estos escenarios, la diferencia de goles no será utilizada para determinar al campeón, debido a que el reglamento exige una definición deportiva entre los clubes igualados en la cima.

Las posibles sanciones que podrían cambiar la definición del Ascenso

Aunque San Luis y Cobreloa llegan igualados a la última fecha, la resolución de los procesos disciplinarios contra San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt podría modificar la tabla de posiciones y alterar los escenarios deportivos.

La ANFP mantiene pendientes estos casos, que podrían derivar en sanciones de desafiliación y provocar cambios en los resultados de los encuentros disputados por ambos clubes durante el campeonato.

Según el artículo 89 de las bases, una sanción de esta naturaleza implica que los partidos del equipo castigado se consideren derrotas por 3-0, situación que podría beneficiar especialmente a Cobreloa, que empató con Puerto Montt y perdió frente a San Marcos durante la temporada.

Por esta razón, la confirmación oficial del campeón podría quedar sujeta a las resoluciones del Tribunal de Disciplina, incluso después de que se dispute la última jornada de la fase regular.