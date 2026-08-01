Antofagasta aplastó a Unión San Felipe y se acercó a puestos de avanzada en el Ascenso

Deportes Antofagasta firmó una jornada redonda en el norte del país luego de golear por un incontestable 5-1 a Unión San Felipe en el Estadio "Calvo y Bascuñán", en un compromiso que le permitió al elenco nortino acercarse al líder de la Liga de Ascenso, Cobreloa.

A pesar de que la visita ofreció una dura resistencia durante gran parte de la primera mitad, el cuadro dueño de casa logró destrabar el partido en el tramo final del lapso inicial. Matías Gallegos (40') abrió la cuenta y, solo dos minutos más tarde, apareció Brayan Hurtado (42') para comenzar a cimentar su gran jornada.

En el complemento, el vendaval antofagastino no dio tregua. Simón Ramírez (54') estiró las cifras para los locales y, aunque Agustín Fontana (58') estructuró el descuento para los albirrojos, Hurtado volvió a aparecer en gloria y majestad. El atacante venezolano convirtió a los 73' y 78' para estructurar su triplete personal y sellar el marcador definitivo.

Con esta victoria, la escuadra "Puma" subió hasta la quinta posición con 26 puntos, quedando a siete unidades de Cobreloa. Por su parte, el conjunto del "Uní-Uní" se estancó en la 14ª ubicación con 16 unidades, a 11 del colista Rangers.

En otro compromiso, Cobreloa se enredó ante Curicó Unido e igualó sin goles en Calama para llegar a los 33 puntos.

Mientras que el cuadro del Maule llegó a 19 para ubicarse 12°.