Antofagasta goleó a Unión Española en un tranquilo debut del VAR en el Ascenso

El VAR hizo su estreno en la Liga de Ascenso este viernes en el triunfazo de 3-0 de Deportes Antofagasta como visita ante Unión Española en Santa Laura, que dio inicio a la fecha 19.

El sistema centralizado de videoarbitraje tuvo un estreno meramente testimonial, pues el juez central Francisco Gaggero no requirió de la asistencia de Cristián Garay y Nicolás Fuentes.

En cuanto al partido, los pumas abrieron el marcador en la agonía del primer tiempo, con la anotación de Adrián Cuadra tras el desborde de Simón Ramírez (45+3').

Los nortinos sostuvieron su ordenamiento y aumentaron las cifras con el cabezazo de José Bandez en un córner (76') y el tiro colocado de Sebastián Leyton al primer palo (80').

Con este triunfo, Antofagasta llegó a 29 puntos, a cuatro del líder Cobreloa, y se ubicó momentáneamente en el tercer puesto, superando por diferencia de gol a San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, que este mismo viernes visita a Deportes Santa Cruz.

Unión Española quedó en el noveno puesto, aunque a solo cuatro puntos de Antofagasta. En medio están San Luis (27), Copiapó (26) y Magallanes (25), que cierra la zona de liguilla.