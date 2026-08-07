Antofagasta goleó a Unión Española en un tranquilo debut del VAR en el Ascenso
El triunfazo "puma" no tuvo jugadas que llevaran al llamado de los asistentes de video.
El triunfazo "puma" no tuvo jugadas que llevaran al llamado de los asistentes de video.
El VAR hizo su estreno en la Liga de Ascenso este viernes en el triunfazo de 3-0 de Deportes Antofagasta como visita ante Unión Española en Santa Laura, que dio inicio a la fecha 19.
El sistema centralizado de videoarbitraje tuvo un estreno meramente testimonial, pues el juez central Francisco Gaggero no requirió de la asistencia de Cristián Garay y Nicolás Fuentes.
En cuanto al partido, los pumas abrieron el marcador en la agonía del primer tiempo, con la anotación de Adrián Cuadra tras el desborde de Simón Ramírez (45+3').
Los nortinos sostuvieron su ordenamiento y aumentaron las cifras con el cabezazo de José Bandez en un córner (76') y el tiro colocado de Sebastián Leyton al primer palo (80').
Con este triunfo, Antofagasta llegó a 29 puntos, a cuatro del líder Cobreloa, y se ubicó momentáneamente en el tercer puesto, superando por diferencia de gol a San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, que este mismo viernes visita a Deportes Santa Cruz.
Unión Española quedó en el noveno puesto, aunque a solo cuatro puntos de Antofagasta. En medio están San Luis (27), Copiapó (26) y Magallanes (25), que cierra la zona de liguilla.