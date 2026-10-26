"Arica" Hurtado rechazó comunicado de Santa Cruz tras amenaza de gerente a un medio

Osvaldo "Arica" Hurtado, director y accionista de Deportes Santa Cruz, rechazó las amenazas del gerente general Jaime Torres contra integrantes del medio partidario Unionistas 1913 y se desmarcó públicamente del comunicado emitido por la institución en respaldo al funcionario.

A través de una declaración difundida este lunes, el exfutbolista manifestó: "Rechazo categóricamente toda amenaza, amedrentamiento o agresión verbal dirigida contra nuestra hinchada y contra quienes informan sobre el club". Además, expresó su solidaridad con las personas afectadas.

La controversia surgió después del empate 1-1 entre Santa Cruz y Deportes Copiapó, cuando Jaime Torres amenazó e insultó a comunicadores de Unionistas 1913 durante una transmisión en vivo. Posteriormente, el club publicó un comunicado en el que calificó las acusaciones contra el gerente como falsas y perjudiciales para su honra.

Frente a esta postura, Hurtado afirmó que "no suscribo el comunicado oficial publicado ayer a nombre del Directorio, cuyos términos no comparto" y recalcó que "los hechos constan en registros audiovisuales de público conocimiento y no corresponde desconocerlos". También solicitó formalmente que el directorio aborde la situación y adopte las medidas correspondientes.

El histórico exseleccionado chileno también defendió el derecho de los aficionados a cuestionar el rendimiento del equipo, aunque pidió respeto hacia los futbolistas y el cuerpo técnico. "Mi rechazo se dirige a una conducta, no a una persona", puntualizó, junto con señalar que las críticas deportivas son legítimas, pero las descalificaciones personales y las acusaciones sin fundamento resultan inaceptables.

Finalmente, Hurtado reafirmó su compromiso con la institución y llamó a enfrentar estos acontecimientos con seriedad, mientras Deportes Santa Cruz se prepara para disputar ante Rangers la última fecha de la Liga de Ascenso, en medio de su lucha por asegurar la permanencia en la categoría.