Ascenso: Antofagasta mantuvo hundido a Rangers y se afirmó en zona de liguilla

Deportes Antofagasta respondió como local con un importante 2-0 sobre Rangers de Talca, en el marco de la pendiente fecha 16 de la Liga de Ascenso.

Por momentos parecía que el partido terminaría sin goles en el "Calvo Bascuñán", pues ni nortinos ni maulinos tenían la capacidad para sentenciar sus buenas jugadas de gol.

El partido, jugado ante 1.820 espectadores, era intenso y exhibía ganas porque ambos necesitaban los puntos. Los "pumas" estuvieron cerca con un increíble remate que terminó estrellándose en el poste.

La escuadra antofagastina encontró respuestas desde la banca: José Bández (68') y Josepablo Monreal (79') sentenciaron el encuentro, que a los 84' se detuvo por un fuerte choque de cabezas entre Juan Méndez y Sebastián Leyton, que debió salir en ambulancia.

Con este resultado Deportes Antofagasta llegó a 41 unidades en la tabla, en un quinto puesto justo en la mitad de la zona de clasificación a la liguilla.

Rangers, en cambio, sigue con 18 unidades en el último lugar, desperdiciando la opción de recortar distancia con Deportes Santa Cruz, que perdió y suma 22.