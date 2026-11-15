Ascenso: Copiapó empató con Wanderers y dejó abierta la lucha por la liguilla hasta el final

La decisiva acción dominical en la última fecha de la Liga de Ascenso arrancó con el agónico empate 1-1 de Santiago Wanderers frente a Deportes Copiapó; resultado que encendió la pelea por cerrar la zona de liguilla.

Un garrafal error del arquero porteño Bayron Martínez permitió el tempranero gol de Manuel López para los atacameños, en apenas seis minutos de juego y desde casi 40 metros.

Poco después de una breve interrupción por problemas médicos de un hincha en la tribuna Andes, el guardameta wanderino volvió a sufrir con el infortunio: Se lesionó la rodilla derecha en una jugada anulada por off-side y tuvo que salir en camilla a los 38'.

Copiapó estuvo a punto de aumentar la diferencia en la segunda etapa y, así, consolidar su clasificación a postemporada. Sin embargo, Wanderers arremetió buscando el empate y lo logró al final con la chilena del central Sergio Felipe en los 85', tras unos rebotes en un tiro libre.

Con este resultado Wanderers se puso momentáneamente en el tercer lugar con 51 puntos y diferencia de gol de +16, a la espera de lo que haga Deportes Antofagasta (48 puntos y +25) ante Magallanes en la tanda de partidos en simultáneo de las 18:00 horas.

Copiapó quedó séptimo con los mismos 42 puntos que Deportes Recoleta. Unión Española se mantuvo matemáticamente con vida al estar tres puntos detrás de ambos, siendo su escenario más simple ganar y que el "Reco" pierda.

La diferencia de gol será crucial para cerrar los cupos de liguilla: Copiapó tiene +2, Recoleta -2 y Unión -3. Por lo tanto, Copiapó aún podría quedar fuera de la postemporada si Recoleta, al menos, empata y los "hispanos" ganan por cinco goles de diferencia o más.

A las 18:00 horas Unión Española visita a una Unión San Felipe apremiada con el descenso. Recoleta, en cambio, jugará ya conociendo los otros resultados, pues cerrará la fase regular del torneo a las 20:30 como local contra Deportes Iquique.

Tabla de posiciones - Liga de Ascenso 2026