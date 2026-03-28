Ascenso: Curicó Unido salvó un épico empate en los descuentos frente a Deportes Copiapó
Cristián Bustamante resultó expulsado en el local en un intenso cierre.
Cristián Bustamante resultó expulsado en el local en un intenso cierre.
Curicó Unido sumó un buen aliciente en sus intenciones por alejarse de la parte baja en la Liga de Ascenso luego de rescatar un 1-1 como local ante Deportes Copiapó durante la sexta fecha.
El cuadro adiestrado por Damián Muñoz sufrió la mayor parte del compromiso, ya que los forasteros llegaron a presionar desde el inicio y encontraron la ventaja con una conquista de Lautaro Palacios (26').
Pese a esto, el cuadro "tortero" no se rindió y el apoyó de su gente en el Estadio La Granja le sirvió para empujar hasta los descuentos. Con más ímpetu que buen juego, Leandro Benegas (90+2') igualó todo previo a la expulsión de Cristián Bustamante (90+9') en un caliente final.
Con este resultado, Curicó quedó antepenúltimo con 5 puntos y frenó el avance de un Copiapó que se resignó al quinto lugar con 9 unidades.
Los clubes volverán a la acción en el torneo después de Semana Santa. Allí, los dirigidos de Muñoz visitarán a Unión San Felipe el 11 de abril y los de Héctor Almandoz recibirán a Deportes Recoleta el 12 de dicho mes.