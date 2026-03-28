Ascenso: Curicó Unido salvó un épico empate en los descuentos frente a Deportes Copiapó

Curicó Unido sumó un buen aliciente en sus intenciones por alejarse de la parte baja en la Liga de Ascenso luego de rescatar un 1-1 como local ante Deportes Copiapó durante la sexta fecha.

El cuadro adiestrado por Damián Muñoz sufrió la mayor parte del compromiso, ya que los forasteros llegaron a presionar desde el inicio y encontraron la ventaja con una conquista de Lautaro Palacios (26').

Pese a esto, el cuadro "tortero" no se rindió y el apoyó de su gente en el Estadio La Granja le sirvió para empujar hasta los descuentos. Con más ímpetu que buen juego, Leandro Benegas (90+2') igualó todo previo a la expulsión de Cristián Bustamante (90+9') en un caliente final.

Con este resultado, Curicó quedó antepenúltimo con 5 puntos y frenó el avance de un Copiapó que se resignó al quinto lugar con 9 unidades.

Los clubes volverán a la acción en el torneo después de Semana Santa. Allí, los dirigidos de Muñoz visitarán a Unión San Felipe el 11 de abril y los de Héctor Almandoz recibirán a Deportes Recoleta el 12 de dicho mes.