Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
Ascenso: Recoleta venció a San Felipe y le metió presión al líder Puerto Montt
La cuarta fecha de la Liga de Ascenso arrancó con la victoria de Deportes Recoleta por 2-0 a Unión San Felipe, resultado que dejó la tabla momentáneamente con dos equipos en la cima.
El conjunto capitalino festejó gracias a un doblete de Germán Estigarribia (36' y 82') para alcanzar los nueve puntos de Deportes Puerto Montt, que enfrentará a Deportes Santa Cruz este domingo 15 de marzo (20:30) con la misión de, además, sostener su canasta completa.
Otro golpe que puede tener el liderato este viernes es con Cobreloa, que llega con siete unidades y puede dormir puntero si vence a Deportes Iquique (20:30).