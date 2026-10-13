Ascenso: Richard Paredes arriesga dura sanción por insulto a Gamboa

El futbolista de Deportes Puerto Montt Richard Paredes arriesga perderse al menos lo que resta de la fase regular de la Liga de Ascenso, luego de ser expulsado por insultar al árbitro Nicolás Gamboa en la derrota por 1-0 ante San Luis de Quillota.

La situación, de acuerdo al reporte oficial, ocurrió a los 90+3 minutos del encuentro disputado en el Estadio Chinquihue, cuando el jugador reclamó una infracción que el juez decidió no sancionar.

"Luego que desestimo una acción en su contra, me grita a viva voz 'Cobra Gamboa cul***'", consignó el árbitro en su informe, donde justificó la tarjeta roja por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno.

La situación podría significar un duro golpe para el conjunto sureño, pues el artículo 63 del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP contempla entre dos y cinco partidos de suspensión cuando los reclamos contra los árbitros incluyen injurias, groserías o expresiones que menoscaben su autoridad.

Existen antecedentes durante esta temporada. En junio, el Tribunal de Disciplina sancionó con dos fechas a Diego Carrasco, de Deportes Concepción, por insultar al juez Mario Salvo. En julio, Manuel Rivera, de Ñublense, recibió tres partidos de castigo por una situación similar en Copa Chile.

Por ello, una sanción de tres fechas dejaría a Paredes fuera de todo el cierre de la fase regular, pues a Puerto Montt solo le restan los compromisos ante San Marcos de Arica, Unión San Felipe y Cobreloa.

El primero de estos encuentros está programado para el domingo 18 de octubre, a las 15:00 horas, en el Estadio "Carlos Dittborn".

La expulsión se produjo durante la derrota de Puerto Montt ante San Luis, que permitió al elenco quillotano alcanzar el liderato del campeonato.

Por ahora, el número de encuentros que deberá cumplir Paredes quedará sujeto a la determinación del Tribunal de Disciplina.