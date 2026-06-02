Diego Carrasco conoció su castigo por expulsión en caída de D. Concepción ante la U

El defensa Diego Carrasco recibió dos fechas de castigo por la expulsión con roja directa en la derrota de Deportes Concepción por 2-1 ante Universidad de Chile el pasado fin de semana, en la fecha 14 de la Liga de Primera.

Carrasco fue expulsado por insultos contra el árbitro Mario Salvo, quien consignó en su informe el "lenguaje ofensivo, grosero u obsceno" que utilizó el jugador.

El Tribunal explicó que la sanción de dos partidos es porque el defensa ya tenía como agravante una expulsión anterior.

De esta forma, Carrasco se perderá el partido contra Deportes Limache, por la fecha 15, y el duelo ante O'Higgins en Rancagua, en el inicio de la segunda rueda.