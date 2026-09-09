Ascenso: Santa Cruz venció a Iquique y se alejó de Rangers en la lucha por la permanencia
El cuadro talquino está colista, con solo tres puntos menos que los albiazules.
El cuadro talquino está colista, con solo tres puntos menos que los albiazules.
Deportes Santa Cruz sumó puntos de oro en su lucha por la permanencia en la Liga de Ascenso y se distanció del colista Rangers, tras vencer por 0-1 a Deportes Iquique este miércoles en el Estadio Tierra de Campeones, en la fecha 25 del torneo.
El único gol del partido fue anotado por Nadir Zeineddin (72'), dejando a los albiazules con 21 puntos en el penúltimo lugar, con tres más que Rangers de Talca.
Además, Santa Cruz puso fin a una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar en la Primera B.
Deportes Iquique, por su lado, sumó su tercera derrota al hilo en el Ascenso y quedó con 25 puntos en el duodécimo lugar.
En la próxima fecha, Iquique visitará a Rangers, mientras que Santa Cruz recibirá a Deportes Recoleta.