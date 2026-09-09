Ascenso: Santa Cruz venció a Iquique y se alejó de Rangers en la lucha por la permanencia

Deportes Santa Cruz sumó puntos de oro en su lucha por la permanencia en la Liga de Ascenso y se distanció del colista Rangers, tras vencer por 0-1 a Deportes Iquique este miércoles en el Estadio Tierra de Campeones, en la fecha 25 del torneo.

El único gol del partido fue anotado por Nadir Zeineddin (72'), dejando a los albiazules con 21 puntos en el penúltimo lugar, con tres más que Rangers de Talca.

Además, Santa Cruz puso fin a una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar en la Primera B.

Deportes Iquique, por su lado, sumó su tercera derrota al hilo en el Ascenso y quedó con 25 puntos en el duodécimo lugar.

En la próxima fecha, Iquique visitará a Rangers, mientras que Santa Cruz recibirá a Deportes Recoleta.