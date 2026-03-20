Ascenso: Unión Española festejó con Fuentes y fulminó el invicto de Puerto Montt

Unión Española volvió a reencontrarse con los abrazos en su periplo por la Liga de Ascenso, ya que este viernes sumó una victoria importante tras vencer al líder Deportes Puerto Montt por 2-1 en el Santa Laura en el inicio de la quinta fecha.

El cuadro de Independencia, que llegaba a este pleito antecedido por tres derrotas al hilo, dio la sorpresa frente a los "delfines" gracias a las conquistas de Kevin Contreras (37') e Ignacio Núñez (44') en el primer tiempo.

Pese a que Sebastián Pérez achicó las diferencias apenas arrancó el complemento (50'), los pupilos de Gonzalo Villagra supieron sostener la única cifra que les permitió acabar con el invicto del vigente monarca de la Segunda División, que tenía cosecha perfecta.

Además, la conquista "hispana" significó el primer festejo de la era Ronald Fuentes, quien dirigió su primer partido como local luego de debutar con una derrota de visita en Antofagasta.

Si bien Puerto Montt continúa como puntero con 12 unidades, Cobreloa podría rebasarlo si gana su encuentro ante Magallanes el lunes 23 de marzo. En tanto, los hispanos treparon hasta la quinta ubicación sumando 6 puntos en la categoría.

En sus próximos desafíos, Unión Española le tocará visitar a San Marcos de Arica el sábado 28 de marzo, mientras que los de Emiliano Astorga tendrán la visita de Santiago Wanderers durante la misma jornada.