Ascenso: Wanderers amargó a Unión Española con gol en los descuentos

Santiago Wanderers consiguió una exigida victoria por 2-1 sobre Unión Española en el Estadio Santa Laura, por la fecha 29 de la Liga de Ascenso, gracias a un gol de Dylan Portilla en los descuentos que complicó las aspiraciones del conjunto "hispano" de clasificar a la liguilla por el segundo ascenso a Primera División.

El cuadro de Valparaíso comenzó en ventaja rápidamente, luego de que Ignacio Flores abrió la cuenta a los cuatro minutos, tras aprovechar un insólito error del arquero Enzo Uribe, quien dio rebote a un remate que parecía sencillo de controlar.

La desventaja complicó a los locales, que necesitaban una victoria para entrar a zona de clasificación a la postemporada. La tensión también alcanzó al entrenador Ronald Fuentes, quien recibió tarjeta amarilla por reclamar, mientras su equipo buscaba reaccionar.

La igualdad llegó justo antes del descanso, cuando Franco Ratotti marcó el 1-1 a los 45+1 minutos, devolviendo la ilusión al conjunto de Independencia de conseguir un resultado favorable.

En el complemento, Wanderers tuvo una oportunidad inmejorable para recuperar la ventaja mediante un lanzamiento penal a los 67 minutos, pero Leandro Navarro desperdició la ejecución y mantuvo la incertidumbre en el marcador gracias a la gran atajada de Enzo Uribe, que parecía enmendar su fallo.

Cuando el encuentro parecía terminar igualado, Dylan Portilla apareció a los 90+5' minutos para convertir el definitivo 2-1 con tremendo remate, desatando la celebración de los visitantes y dejando sin puntos a Unión Española en un momento decisivo del campeonato.

Con este resultado, Santiago Wanderers aseguró su presencia en la liguilla, aunque quedó sin opciones matemáticas de obtener el ascenso directo. Por su parte, Unión Española terminó la jornada fuera de los puestos de clasificación y dependerá de otros resultados en la última fecha para intentar acceder a la postemporada.