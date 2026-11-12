Así se transmitirá la fecha final de la Liga de Ascenso: Por TNT Sports y HBO

La Liga de Ascenso entra en su recta definitiva con la última fecha a disputarse este domingo 15 de noviembre, jornada donde podría definirse al campeón que obtendrá el ascenso directo a la Primera División, se cerrarán los últimos cupos para la liguilla de postemporada y se podría dirimir también el equipo descendido a Segunda.

El foco principal de la programación estará puesto a las 18:00 horas, bloque en el que se jugará en simultáneo la definición por el título. En el extremo norte, San Luis, elenco dirigido por Humberto Suazo, visitará a San Marcos de Arica con la primera opción de asegurar la corona. Al mismo tiempo, en Calama, Cobreloa recibirá a Deportes Puerto Montt con la obligación de ganar y esperar un tropiezo del cuadro "canario" para quedarse con el campeonato.

La acción dominical arrancará al mediodía con el compromiso entre Santiago Wanderers y Deportes Copiapó. Más tarde, junto con la lucha por el trofeo en el bloque de las 18:00 horas, se disputarán duelos clave por la zona de postemporada: Unión San Felipe ante Unión Española, Deportes Santa Cruz frente a Rangers y el choque directo entre Magallanes y Deportes Antofagasta. El cierre de la fecha quedará en manos de Deportes Recoleta y Deportes Iquique a las 20:30 horas.

Todos los encuentros de la jornada contarán con transmisión a través de las distintas señales de TNT Sports y vía streaming por TNT Sports en HBO Max.

Así se transmitirá la fecha 30 del Ascenso

Domingo 15 de noviembre