La Liguilla de Ascenso 2026 comenzará este viernes 20 de noviembre con los partidos de ida de la primera ronda, en un fin de semana que también tendrá la definición del título de Primera B entre Cobreloa y San Luis de Quillota. Todos los encuentros contarán con transmisión de TNT Sports y HBO Max.

La acción arrancará el viernes a las 18:00 horas con el compromiso entre Deportes Recoleta y Santiago Wanderers. El sábado continuará con el enfrentamiento de Deportes Copiapó y Deportes Antofagasta a las 21:00 horas, mientras que el domingo San Marcos de Arica recibirá a Magallanes desde las 12:00 horas.

Además, el sábado a las 18:30 horas, Cobreloa y San Luis disputarán en el Estadio Santa Laura la final que definirá al campeón de Primera B y al primer ascendido a la máxima categoría para 2027. El perdedor de este encuentro tendrá otra oportunidad de conseguir el ascenso a través de la Liguilla.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Liguilla del Ascenso?

Viernes 20 de noviembre

Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers. 18:00 horas. TNT Sports y HBO Max.

Sábado 21 de noviembre

Deportes Copiapó vs. Deportes Antofagasta). 21:00 horas. TNT Sports y HBO Max.

Domingo 22 de noviembre