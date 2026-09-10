Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago11.5°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Cobreloa empató con Antofagasta y desperdició chance de tomar el liderato en el Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro loíno está a dos puntos de Santiago Wanderers.

Cobreloa empató con Antofagasta y desperdició chance de tomar el liderato en el Ascenso
 Cobreloa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cobreloa desperdició este jueves la chance de recuperar el liderato en la Liga de Ascenso, tras cosechar un empate 0-0 ante Deportes Antofagasta en el Estadio "Calvo y Bascuñán", en el marco de la fecha 25.

El cuadro de Calama quedó con 42 puntos en el segundo lugar, a dos del líder Santiago Wanderers, que perdió este miércoles por 3-0 ante Deportes Temuco.

Antofagasta, en cambio, quedó con 38 unidades en el tercer puesto, superando por diferencia de goles a San Luis de Quillota, su rival en la próxima fecha.

El próximo partido de Cobreloa será en la Copa Chile, ante Coquimbo Unido, el martes 22 de septiembre; y en la Liga de Ascenso tendrá un choque crucial el sábado 26, ante el líder Santiago Wanderers.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada