Cobreloa empató con Antofagasta y desperdició chance de tomar el liderato en el Ascenso

Cobreloa desperdició este jueves la chance de recuperar el liderato en la Liga de Ascenso, tras cosechar un empate 0-0 ante Deportes Antofagasta en el Estadio "Calvo y Bascuñán", en el marco de la fecha 25.

El cuadro de Calama quedó con 42 puntos en el segundo lugar, a dos del líder Santiago Wanderers, que perdió este miércoles por 3-0 ante Deportes Temuco.

Antofagasta, en cambio, quedó con 38 unidades en el tercer puesto, superando por diferencia de goles a San Luis de Quillota, su rival en la próxima fecha.

El próximo partido de Cobreloa será en la Copa Chile, ante Coquimbo Unido, el martes 22 de septiembre; y en la Liga de Ascenso tendrá un choque crucial el sábado 26, ante el líder Santiago Wanderers.