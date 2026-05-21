Cobreloa enredó puntos en visita a Recoleta y puso en riesgo su liderato exclusivo

- [ESTADISTICAS] Revisa la tabla de la Liga de Ascenso



Cobreloa enredó puntos de visita con un empate 2-2 ante Deportes Recoleta por la decimotercera fecha de la Liga de Ascenso y puso en riesgo su liderato exclusivo.

El equipo local abrió la cuenta por medio de Germán Estigarribia (10') y pudo haberse ido 2-0 al descanso pero hubo un gol anulado por fuera de juego. Al filo del término del primer tiempo Gustavo Gotti igualó las acciones para los dirigidos por César Bravo con una espectacular chilena (45')

Ya en la segunda parte, el cuadro textilero volvió a ponerse en ventaja gracias al tanto de Pedro Sánchez (64'), sin embargo, Cristian Insaurralde marcó el empate definitivo para los "Zorros del Desierto", tras recibir sin marca alguna en el área (85')

Con este resultado, el conjunto loíno llegó a 25 puntos desperdiciando la oportunidad de ampliar más la distancia con sus más cercanos perseguidores Santiago Wanderers, Deportes Puerto Montt y San Marcos de Arica, que están empatados en el segundo lugar con 22 y ahora pueden igualar al equipo de Calama.

Mientras tanto, Deportes Recoleta llegó a 20 unidades y escaló al séptimo lugar, alcanzando la línea de Unión Española.

Cobreloa tendrá como siguiente desafío al colista Rangers, mientras que los dirigidos por Francisco Arrué enfrentarán a San Luis.