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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Cobreloa goleó a Recoleta y se mantiene al acecho de San Luis en lo alto del Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los loínos están a dos puntos del líder en el emocionante del torneo.

Cobreloa goleó a Recoleta y se mantiene al acecho de San Luis en lo alto del Ascenso
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Cobreloa arrasó con un contundente 6-1 sobre Deportes Recoleta para seguir cerca del puntero San Luis de Quillota a falta de dos fechas en la Liga de Ascenso.

Los quillotanos le habían dejado tarea a los loínos al abrir la jornada sabatina con un triunfo de visita ante Magallanes por 1-0. Los "Zorros del Desierto" respondieron con los goles de Renato González (20'), Alvaro Delgado (26') y Gustavo Gotti (45+2') en el primer tiempo.

En la segunda etapa los calameños aumentaron con el segundo gol de Gotti a los 49', aunque Germán Estigarribia puso el descuento "textilero" en los 73'.

El equipo de Mario Salas liquidó con las anotaciones de Juan Ignacio Duma (81') y el penal de Gotti que completó su triplete frente a un Recoleta que terminó con 10 por la expulsión de Brayams Viveros (85').

De esta manera, Cobreloa llegó a 51 puntos, solo dos por debajo de San Luis. Santiago Wanderers se ubica a seis unidades del puntero con la misma cantidad por disputarse, dejando la lucha por el título y el ascenso directo prácticamente en una lucha de dos entre naranjas y amarillos.

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