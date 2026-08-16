Cobreloa logró un trabajado triunfo ante San Felipe y tomó ventaja como líder en el Ascenso

Cobreloa logró un trabajado triunfo 1-0 ante Unión San Felipe en el Estadio Municipal de San Felipe por la fecha 21 de la Liga de Ascenso y tomó ventaja como líder del torneo, alejándose a tres puntos de su escolta Santiago Wanderers.

El cuadro del Valle del Aconcagua se logró adelantar a través de un tanto de Luis García en el segundo tiempo, pero con la intervención del VAR fue anulado por una falta previa. En los minutos finales, con un potente remate desde fuera del área, Facundo Velazco (80') anotó el único tanto del encuentro.

Con este triunfo, los "Zorros del Desierto" llegaron a 38 puntos, quedando como exclusivo líder del Ascenso, mientras que los locales se quedaron en el puesto 14 con 20 unidades.

El siguiente encuentro de Cobreloa será de local ante Unión Española el sábado 22 de agosto a las 17:30 horas, por su parte, Unión San Felipe se medirá como visitante ante Curicó Unido el mismo día a las 19:30 horas.