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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Cobreloa superó a Rangers y escaló al liderato en la Liga de Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro naranja sacó dos puntos de ventaja a su más cercano perseguidor.

Cobreloa superó a Rangers y escaló al liderato en la Liga de Ascenso
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Cobreloa cumplió con los pronósticos y este domingo venció por 2-0 a Rangers de Talca, colista de la Liga de Ascenso, en duelo válido por la fecha 14 del certamen para escalar y situarse líder de la categoría de plata.

En el Estadio Zorros del Desierto, el elenco minero no estaba para sorpresas y a los dos minutos Alvaro Delgado abrió la cuenta para felicidad de la parcialidad local.

Rangers, que contó con el estreno de Ivo Basay en la banca, intentó una reacción, pero Cobreloa respondió y con un contragolpe definido por el mismo Delgado timbró el partido a los 25 minutos.

Con este resultado, Cobreloa llegó a los 28 puntos y se situó como líder aprovechando los traspiés sufridos por Santiago Wanderers, que se quedó con 26 tras igualar ante Unión Española, y San Marcos de Arica, que cayó como local ante Deportes Temuco.

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