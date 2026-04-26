Cobreloa tumbó a San Luis y se apoderó del primer puesto en el Ascenso

En una intensa pelea por el liderato, Cobreloa se impuso a la presión para derrotar a San Luis de Quillota en Calama y transformarse de momento en el único puntero de la Liga de Ascenso.

Tras la caída de Puerto Montt ante Curicó, y de Recoleta contra Antofagasta, los loínos requerían de un triunfo para saltar a la cima: Los "Pumas" y San Marcos de Arica habían ganado y tenían al conjunto naranja en el tercer lugar.

Cobreloa hizo la tarea con un marcador de 3-1 que inició con la primera anotación a los 18 minutos: Una genialidad de Álvaro Delgado derivó en una falta penal del portero Nicolás Peranic sobre Gustavo Gotti y Sebastián Zúñiga cambió la infracción por gol.

El empate llegó de forma inesperada a los 24', con un error en la salida del guardameta Diego Tapia aprovechado por el delantero "canario" Diego González.

A los 32 minutos, en tanto, un centro de Delgado llegó a Gustavo Gotti quien conectó un certero cabezazo.

A los 82' San Luis se quedó con uno menos por la expulsión de Franco Cortés por doble amarilla y Cobreloa aprovechó para liquidar la cuenta de inmediato, con gol de Matías Sandoval (85').

Así, Cobreloa llegó a 18 puntos, secundado por Antofagasta (17), San Marcos (17), Puerto Montt (16) y Deportes Recoleta (16).

Solo Santiago Wanderers podría acompañar a los loínos, siempre y cuando derrote a Iquique en el último partido de la novena fecha, este lunes 27 de abril a las 20:00 horas.

Respecto a San Luis, quedó en el noveno puesto con 10 puntos, a tres de la zona de liguilla cerrada por Deportes Temuco.