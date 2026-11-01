Crisis en la Primera B: Senador Walker calificó de "desolador" el aplazamiento del campeonato y apuntó a conflictos de interés en la ANFP

Como un hecho "desolador" calificó el senador Matías Walker la suspensión de la fecha definitoria de la Liga de Ascenso, a raíz del caso San Marcos de Arica, advirtiendo que la pelota ha sido reemplazada por "decisiones administrativas en los escritorios" en una definición deportiva de máxima trascendencia.

Ante los constantes llamados de hinchas pidiendo su opinión sobre el conflicto, el parlamentario emplazó directamente a la testera del fútbol nacional y cuestionó el rol de los estamentos deportivos. "Por qué la UCF (Unidad de Control Financiero) no advirtió estos problemas al principio del campeonato y esperan la última fecha; por qué la Gerencia de Competiciones interpreta el reglamento y no los órganos jurisdiccionales internos", criticó.

Walker profundizó en las sospechas que rodean a la competición: "Ya han trascendido en la prensa eventuales conflictos de interés con miembros del Directorio de la ANFP: vínculos de parentezco, societarios y comerciales; no saber quiénes son realmente los beneficiarios finales, envuelve la definición en un manto de dudas".

Para el legislador, este escenario de desconfianza estructural no se resolverá mientras no se apliquen cambios de fondo: "El problema es que en tanto no entre en plena vigencia nuestra Ley (de Sociedades Anónimas Deportiva) que termina con la multipropiedad y obliga a conocer quiénes son realmente los dueños de los clubes la crisis se hace más profunda".

Finalmente, el senador indicó que la responsabilidad de poner fin a estos vacíos normativos se traslada ahora al Ejecutivo. "La pelota ahora está en los reglamentos que debe dictar el Ministerio del Deporte y los estatutos tipos que debe aprobar el Director Nacional del IND", señaló, antes de invitar a la ciudadanía y a los hinchas a participar en el canal abierto dispuesto para abordar esta problemática.