Dalcio Giovagnoli regresa al fútbol chileno para asumir en el Ascenso

Un viejo conocido regresa a dirigir al fútbol chileno. Se trata del argentino Dalcio Giovagnoli, quien fue oficializado este martes como el nuevo entrenador de Deportes Santa Cruz, en la Liga de Ascenso.

El conjunto "unionista" atraviesa un complejo momento deportivo, marchando en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con apenas 7 puntos en 10 fechas y solo por encima de Rangers, que suma 2 unidades. Por ello, la dirigencia apostó por el experimentado DT para intentar alejarse del fantasma del descenso y repuntar en el ascenso nacional.

Giovagnoli llega en reemplazo de John Armijo, quien fue cesado de sus funciones debido a los malos resultados.

"Nuestro club le da una cordial bienvenida a Dalcio Giovagnoli. El estratega argentino asume este desafío tras su paso por distintos clubes del ámbito nacional e internacional, aportándole la experiencia necesaria para asumir este desafío", publicó la institución a través de sus canales oficiales.

"Hoy comienza una nueva etapa en nuestra institución, basada en el compromiso y el trabajo constante entre todos. ¡Dalcio, bienvenido a Santa Cruz!", añadieron desde el club de la Región de O'Higgins.

Cabe recordar que Giovagnoli posee un currículum envidiable en el balompié nacional, habiendo dirigido a clubes como Rangers, Deportes Temuco, Curicó Unido, O'Higgins y Cobreloa, siendo su hito más recordado es el histórico título de Primera División conseguido con Cobresal en el Torneo de Clausura 2015.