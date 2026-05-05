Por minerales críticos, canciller y ministra Lincolao se reunieron con funcionarios de EE.UU.

El canciller Francisco Pérez Mackenna y la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, se reunieron en Los Ángeles con altos funcionarios de Estados Unidos para promover la agenda de Chile en materia de minerales críticos.

El despliegue internacional buscó atraer oportunidades hacia sectores clave de la economía nacional e incluyó una reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, Jacob Helberg, con quien se dialogó sobre las iniciativas para profundizar las relaciones en el área referida.

Los ministros también sostuvieron un encuentro con el presidente del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, John Jovanovic, para abordar proyectos en minerales críticos y ahondar en las ventajas competitivas que ofrece Chile en un sector estratégico en el comercio mundial.

Ambas citas se da tras el memorándum de entendimiento que suscribieron Chile y EE.UU. hace semanas atrás, que establece una guía de cooperación orientada a promover la inversión, el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades en distintas etapas de la cadena de valor, desde la exploración hasta el procesamiento de minerales críticos.

Asimismo, la iniciativa se enmarca en los objetivos y avances impulsados por la Cancillería durante sus primeros 90 días de gestión, en línea con una agenda orientada a fortalecer la inserción internacional de Chile, diversificar mercados y generar condiciones para atraer nuevas inversiones.

"La política exterior es un motor activo para el desarrollo"

"Buscamos posicionar a Chile como un destino competitivo para la inversión extranjera y acercarnos a los ecosistemas más avanzados en tecnología, innovación y capital humano en áreas fundamentales que nos permitan crecer y estar a la vanguardia de los desafíos del futuro", sostuvo Pérez Mackenna.

"Estamos convencidos de que la política exterior es un motor activo para el desarrollo del país, donde trabajar en asuntos como transferencia tecnológica y acceso al conocimiento nos va a permitir alcanzar un mayor grado de sofisticación productiva y, por lo tanto, estar alineados con los retos que exige el siglo XXI", agregó el ministro de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la ministra Lincolao destacó que "los países que se mueven con decisión serán los que capturen el mayor valor de esta revolución tecnológica, y Chile no puede quedarse atrás. Tenemos recursos de clase mundial, talento y capacidades científicas, pero también brechas en manufactura y escalamiento productivo que debemos abordar".

"Por eso, estamos fortaleciendo el diálogo con Estados Unidos para abrir nuevas oportunidades de colaboración en ciencia, tecnología e innovación, atraer inversión y conocimiento, diversificar nuestra matriz productiva y avanzar hacia un Chile con más autonomía estratégica, empleos de calidad y mejores retornos para el país", agregó.

La visita es parte del programa del Gobierno Choose Chile, que tiene como objetivo atraer inversión y talento extranjero de alta calidad. Su misión es posicionar al país como el destino más competitivo de Latinoamérica para empresas globales que buscan establecer operaciones, manufactura avanzada y desarrollo tecnológico en la región.