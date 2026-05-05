Carmona: Miserable es quien esconde la rebaja de impuestos tras las víctimas de los incendios

Los panelistas de El Primer Café de este martes abundaron en el término "miserable" para calificar actitudes e iniciativas de su contraparte política.

Abrió los fuegos el diputado republicano Benjamín Moreno, que atribuyó a la oposición representada por comunistas, frenteamplistas y socialistas una postura "intransigente y miserable en muchos casos, porque toman de rehenes a los chilenos".

Dijo estar viendo en este momento el mismo tipo de "oposición que fue con el expresidente Piñera, que de verdad fue una oposición muy miserable".

"Tuvieron actitudes —no voy a hablar de las personas- miserables, obstruccionistas... 'Miserable', cuando uno ve las definiciones (de la palabra), significa 'mezquino, ruin, canalla'", y el adjetivo aplica certeramente a momentos "cuando, por ejemplo, acusaban constitucionalmente a un ministro de Educación por querer ir a abrir colegios".

Ahora "están tomando la misma línea", acusó Benjamín Moreno en Cooperativa.

Carmona: La megarreforma "hace trampa"

Le respondió el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, deplorando ésta como "una acusación absolutamente gratuita".

"Yo diría que es más miserable quien esconde la rebaja de impuestos tratando de mostrar que eso beneficia a las víctimas de los incendios. Si (el Ejecutivo) fuera transparente, cada proyecto (de la megarreforma) debería tener su propio carril y no juntarse. Eso sí es miserable", opinó el timonel PC.

Para el exdiputado, el megaproyecto del Gobierno "confunde o hace trampa respecto a qué se quiere discutir", porque su objetivo es aprobar "con los menores costos posibles una legislación que beneficia abiertamente al gran capital, a los súper ricos", mientras que, al mismo tiempo, "despreocupa el nivel de salarios, la estabilidad en el empleo, que también forman parte de la economía y de los indicadores de desarrollo y crecimiento".

Martorell: "Yo no tengo pudor en usar el término miserable"

Intervino a continuación la secretaria general de Renovación Nacional, Katherine Martorell, quien advirtió una contradicción en el discurso de Carmona: "Él señaló que el diputado Moreno lo había tratado de miserable, y que ésa no era la forma de tratar a las personas, pero acto seguido dijo que lo que hacía el Gobierno era miserable... A mí me parece que eso es un contrasentido: yo no puedo decir 'no me gusta que utilicen el término miserable', y a la coma siguiente utilizarlo para referirme al Gobierno".

"Pero yo, que no tengo pudor en utilizar el término miserable, quiero decir que miserable es, por ejemplo, plantear la posibilidad de rechazar la idea de legislar, que es lo que ha planteado el Partido Comunista con el Frente Amplio, y algunos del Partido Socialista, cuando se trata de normas que está presentando el Gobierno y que entendemos que van en beneficio de las personas", afirmó la exsubsecretaria de Prevención del Delito.

"Podemos tener diferencias respecto a la forma (del proyecto), respecto a la discusión democrática, pero rechazar la idea de legislar es, precisamente, una actitud miserable de una fuerza política", enfatizó la dirigente RN.

Raúl Soto: Lo miserable es el reajuste del salario mínimo

A su turno, el jefe de la bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, opinó que lo realmente "miserable" dentro de la política chilena en este minuto es el monto propuesto por el Ejecutivo para el reajuste del sueldo mínimo: 7.546 pesos.

"La propuesta de salario mínimo, que en términos cuantitativos es evidentemente miserable, la verdad es que no tiene ninguna mejora real en la vida diaria de un millón de trabajadores, que son los más vulnerables y los que ganan el salario mínimo", afirmó Soto.

"Entendemos que hay una situación de empleo que hay que abordar, pero yo creo que hay que buscar puntos de equilibrio, porque cuando se está dando una señal de rebaja (de impuestos) de 4.000 millones de dólares a la gran empresa, y por el otro lado, para la clase media, para los sectores vulnerables, lo que se ofrece son solamente medidas que representan migajas, como un salario mínimo con un aumento miserable, como un 'bonito' por los pañales o un 'bonito' por los medicamentos, evidentemente que eso a la gente no le hace sentido y lo ve como contradictorio", sentenció Soto, que se alista para presidir el Partido Por la Democracia.