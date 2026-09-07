Denuncia contra Puerto Montt azota el Ascenso: "Es más grave que lo de San Marcos"

Poco después de que la ANFP denuncie a San Marcos de Arica por presuntas irregularidades en sus estados financieros, desde un club de la Liga de Ascenso advirtieron de un nuevo "escritoriazo" que podría remecer la lucha por la permanencia.

En conversación con Éxodo Deportes, Alex Orellana, presidente de Deportes Santa Cruz, penúltimo de la tabla, afirmó que se podría abrir un proceso en contra de Deportes Puerto Montt por supuestos incumplimientos reglamentarios.

"Se viene otro tema más, porque también hay otro club que está generando un incumplimiento y queremos que lo revisen. Yo creo que es más grave (que lo de San Marcos)", señaló.

Asimismo, el timonel de Santa Cruz indicó que apoyarán la eventual demanda en contra del elenco sureño, recordando que el año pasado respaldaron a Santiago Morning cuando propuso investigar a varios equipos de la categoría, situación que al final no prosperó.

"No podemos ser inconsecuentes con lo del año pasado. Estando bien o estando mal, tenemos que apoyar esto, porque al final el reglamento tiene que ser para todos igual", remarcó.

Aunque el dirigente no comentó mayores detalles sobre el presunto incumplimiento de Puerto Montt, el medio Primera B Chile indicó que, de manera extraoficial, se trata de un incumplimiento tributario en el aspecto laboral.