Limache goleó al hundido Cobresal y se metió en zona de Sudamericana
Los "tomateros" festejaron un triunfo que, de paso, mantuvo a los "mineros" en zona de descenso.
Los "tomateros" festejaron un triunfo que, de paso, mantuvo a los "mineros" en zona de descenso.
La fecha 22 de la Liga de Primera culminó en Quillota con el triunfo por 3-0 de Deportes Limache sobre Cobresal, que instaló al conjunto "cervecero" en los puestos de clasificación a torneos internacionales.
El conjunto "minero" quedó con un hombre menos a los 22' por la expulsión del central Franco Bechtholdt por una dura infracción sobre Jean Meneses, y que fue revisada en el VAR ya que en primera instancia se había mostrado amarilla.
A los 39' Daniel "Popín" Castro abrió la cuenta vía lanzamiento penal y aumentó la diferencia a los 62' con un tiro arrastrado entre las piernas del arquero Matías Olguín.
Vicente Alvarez entró desde la banca y concretó un ajustado remate desde fuera del área a los 72' para el 3-0 definitivo del elenco limachino, también apodado "tomatero".
Con este resultado, el equipo de Víctor Rivero aprovechó la derrota de Ñublense para arrebatarle el sexto puesto, con 33 puntos que cierran los puestos para la Copa Sudamericana 2027.
En contraparte, el Cobresal de Gustavo Huerta no pudo capitalizar el traspié de Universidad de Concepción (22) y se mantuvo en zona de descenso con 21 unidades en el penúltimo lugar.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|22
|53
|+26
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|22
|39
|+16
|Libertadores
|3
|Universidad de Chile
|22
|39
|+13
|Duelo Chile 4
|4
|Palestino
|22
|36
|+4
|Sudamericana
|5
|Everton
|22
|33
|+10
|Sudamericana
|6
|Deportes Limache
|22
|33
|+9
|Sudamericana
|7
|Ñublense
|22
|32
|-1
|-
|8
|Deportes La Serena
|22
|30
|-1
|-
|9
|Deportes Concepción
|22
|30
|-1
|-
|10
|Coquimbo Unido
|21
|29
|+1
|-
|11
|O'Higgins
|22
|27
|-7
|-
|12
|Audax Italiano
|22
|25
|-6
|-
|13
|Huachipato
|21
|25
|-10
|-
|14
|U. de Concepción
|22
|22
|-20
|-
|15
|Cobresal
|21
|21
|-8
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|22
|14
|-22
|Descenso