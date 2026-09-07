Limache goleó al hundido Cobresal y se metió en zona de Sudamericana

La fecha 22 de la Liga de Primera culminó en Quillota con el triunfo por 3-0 de Deportes Limache sobre Cobresal, que instaló al conjunto "cervecero" en los puestos de clasificación a torneos internacionales.

El conjunto "minero" quedó con un hombre menos a los 22' por la expulsión del central Franco Bechtholdt por una dura infracción sobre Jean Meneses, y que fue revisada en el VAR ya que en primera instancia se había mostrado amarilla.

A los 39' Daniel "Popín" Castro abrió la cuenta vía lanzamiento penal y aumentó la diferencia a los 62' con un tiro arrastrado entre las piernas del arquero Matías Olguín.

Vicente Alvarez entró desde la banca y concretó un ajustado remate desde fuera del área a los 72' para el 3-0 definitivo del elenco limachino, también apodado "tomatero".

Con este resultado, el equipo de Víctor Rivero aprovechó la derrota de Ñublense para arrebatarle el sexto puesto, con 33 puntos que cierran los puestos para la Copa Sudamericana 2027.

En contraparte, el Cobresal de Gustavo Huerta no pudo capitalizar el traspié de Universidad de Concepción (22) y se mantuvo en zona de descenso con 21 unidades en el penúltimo lugar.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 22 53 +26 Libertadores 2 Universidad Católica 22 39 +16 Libertadores 3 Universidad de Chile 22 39 +13 Duelo Chile 4 4 Palestino 22 36 +4 Sudamericana 5 Everton 22 33 +10 Sudamericana 6 Deportes Limache 22 33 +9 Sudamericana 7 Ñublense 22 32 -1 - 8 Deportes La Serena 22 30 -1 - 9 Deportes Concepción 22 30 -1 - 10 Coquimbo Unido 21 29 +1 - 11 O'Higgins 22 27 -7 - 12 Audax Italiano 22 25 -6 - 13 Huachipato 21 25 -10 - 14 U. de Concepción 22 22 -20 - 15 Cobresal 21 21 -8 Descenso 16 Unión La Calera 22 14 -22 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.