Comisión de Seguridad sesionó en San Bernardo: Alcalde pidió acelerar leyes en la materia

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), que recibió en su comuna a la Comisión de Seguridad Pública del Senado este lunes, aprovechó la instancia para instar a acelerar diversas iniciativas en la materia, después de que se revelara un plan del crimen organizado para asesinarlo.

La autoridad partió solicitando "un plazo perentorio para la Ley de Infraestructura Crítica y Reglas del Uso de la Fuerza", antes de plantear "que se convoque a las Fuerzas Armadas (para conocer) cómo se genera una capacitación y una preparación táctica de efectivos para enfrentar las situaciones en las cuales nos podrían colaborar".

"Creo que buscar colaboración es algo de lo que nadie se va a restar cuando ponemos a Chile por sobre los intereses personales", argumentó el jefe comunal.

Por último, White consideró "muy necesario que, de una vez por todas, podamos tener el reglamento para la implementación de la Ley de Seguridad Municipal".



Una gran cantidad de autoridades y jefes policiales participaron de la sesión. (Foto: ATON)

También participó de la sesión el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien informó a los presentes que existen al menos 22 alcaldes con medidas de protección como consecuencia de amenazas o agresiones recibidas en razón de su cargo, y que ocho de ellos cuentan con el resguardo de un funcionario policial de manera permanente.

Además, el jefe del Ministerio Público afirmó que 18 persecutores también cuentan con alguna medida de protección, y que 10 de ellos están bajo resguardo de personal policial por amenazas en su contra.

En tanto, se anunció la presentación de un proyecto que agrava las penas por el delito de amenazas contra alcaldes y concejales, y se adelantó que la próxima sesión de la Comisión de Seguridad será secreta, pues se dedicará a revisar en detalle el plan para asesinar a White.

Hostilidad entre ministro Arrau y timonel PS

Por otro lado, la intervención en la instancia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, fue criticada duramente por la senadora socialista Paulina Vodanovic, quien además preside el partido donde milita el alcalde de San Bernardo.

"En otros países del vecindario, es lamentablemente frecuente que en periodos de elección mueran candidatos, y es habitual que esos candidatos deban tener la venia del crimen organizado. Entonces, siempre hay que observar lo que pasa en otros países, porque Chile está expuesto a eso, y hemos ido en un franco deterioro en las últimas décadas en cuanto al ingreso de crimen organizado y corrupción en nuestro país", apuntó el secretario de Estado.



El tono del ministro Arrau fue cuestionado abiertamente por la senadora Vodanovic. (Fotos: ATON)

A su turno, la senadora Vodanovic manifestó: "Ministro, (las autoridades) no mueren, las asesinan, y nuestro alcalde no fue amenazado, (sino que) se descubrió un plan para asesinarlo. Desde ese día en adelante, hay un antes y un después".

"No veo al ministro de Seguridad viniendo a decir eso. Escucho que vino con una retahíla, con un papel, a leernos lo que dice que tiene que hacer el ministro de Seguridad, y nosotros hicimos la ley", añadió la timonel socialista, en alusión a la norma que crea la cartera liderada por Arrau.

Valencia: La persecución del crimen organizado es cara

Otro momento destacado de la sesión en San Bernardo fue la exposición del fiscal Valencia, quien acudió a la cita tras ser informado del diseño actual del presupuesto del Ministerio Público para el 2027.

De momento, si bien el monto se incrementará en virtud de la Ley de Fortalecimiento y la Ley de Fiscalía Supraterritorial, la mayor dotación de personal y de fiscales podría estar recién hacia fines del próximo año, algo que Valencia dijo no compartir.

En ese marco, el persecutor reflexionó: "El martirio o el asesinato de carabineros en acto de servicio, que precisamente han estado combatiendo a la delincuencia organizada, o de funcionarios de la PDI en fechas recientes, de una manera que no tiene precedente en su número y modo en la historia republicana, es lamentablemente esperable".

"Ruego que no se confunda lo esperable con lo deseable. La persecución del crimen organizado es cara", subrayó el jefe de la Fiscalía.