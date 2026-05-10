Deportes Antofagasta superó a San Luis y se acercó a los líderes en el Ascenso

Deportes Antofagasta dio un salto importante en la tabla después de recuperarse con un triunfo por 3-1 ante San Luis en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, durante la fecha 11 en la Liga de Ascenso.

El conjunto "Puma" sacó su cómoda ventaja con goles de Josepablo Monreal (45'), Cristián Díaz (45+4') y Matías Gallegos (59'). Sobre el final, fue Fabián González (90+5') fue quien maquilló el resultado para el elenco de Humberto "Chupete" Suazo.

Así las cosas, los dirigidos por Luis Marcoleta se instalaron cuartos con 20 puntos y a dos unidades del liderato que posee Deportes Puerto Montt. En tanto, San Luis quedó rezagado en el undécimo sitio con 13.

Deportes Copiapó se acercó a puestos de liguilla tras remontar a Unión San Felipe

En paralelo, Deportes Copiapó consiguió remontar y vencer 2-1 a Unión San Felipe en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla" para acercarse a los sitios de play-offs.

Después de que Byron Guajardo (5') abriese la cuenta para los del Valle del Aconcagua, vinieron los tantos de Manuel López (44') y un penal cobrado por Agustín Ortíz (45+4') para reacomodar la historia.

Con esto, el "León de Atacama" es noveno con 15 unidades tras hilar su segunda victoria al hilo, mientras que Unión San Felipe es antepenúltimo con 9 unidades, distanciándose a seis del descenso que ocupa Rangers con 3.