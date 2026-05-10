Deportes Antofagasta superó a San Luis y se acercó a los líderes en el Ascenso
El elenco "Puma" le propinó una dura caída al equipo de Humberto "Chupete" Suazo.
El elenco "Puma" le propinó una dura caída al equipo de Humberto "Chupete" Suazo.
Deportes Antofagasta dio un salto importante en la tabla después de recuperarse con un triunfo por 3-1 ante San Luis en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, durante la fecha 11 en la Liga de Ascenso.
El conjunto "Puma" sacó su cómoda ventaja con goles de Josepablo Monreal (45'), Cristián Díaz (45+4') y Matías Gallegos (59'). Sobre el final, fue Fabián González (90+5') fue quien maquilló el resultado para el elenco de Humberto "Chupete" Suazo.
Así las cosas, los dirigidos por Luis Marcoleta se instalaron cuartos con 20 puntos y a dos unidades del liderato que posee Deportes Puerto Montt. En tanto, San Luis quedó rezagado en el undécimo sitio con 13.
En paralelo, Deportes Copiapó consiguió remontar y vencer 2-1 a Unión San Felipe en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla" para acercarse a los sitios de play-offs.
Después de que Byron Guajardo (5') abriese la cuenta para los del Valle del Aconcagua, vinieron los tantos de Manuel López (44') y un penal cobrado por Agustín Ortíz (45+4') para reacomodar la historia.
Con esto, el "León de Atacama" es noveno con 15 unidades tras hilar su segunda victoria al hilo, mientras que Unión San Felipe es antepenúltimo con 9 unidades, distanciándose a seis del descenso que ocupa Rangers con 3.