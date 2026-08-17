Deportes Copiapó estiró la mala racha de Curicó Unido con goleada en el Ascenso

Deportes Copiapó estiró la mala racha de Curicó Unido este lunes en la Liga de Ascenso, tras golear por 4-0 en el Estadio "Luis Valenzuela", por la fecha 21 del torneo.

El "León de Atacama" quedó con 30 puntos al borde de la zona de liguilla, en el noveno puesto, mientras que los "torteros" están decimoterceros, con 20 positivos y cinco partidos consecutivos sin ganar.

La figura fue Manuel López, autor de un doblete (7' y 14'); y los otros goles fueron de Lautaro Palacios (67') y Nozomi Kimura (76').

López tuvo la chance de firmar su triplete con un gol al final del partido, pero su anotación fue anulada por posición de adelanto (89').

En la próxima fecha, Copiapó visitará a Recoleta y Curicó Unido enfrentará a Unión San Felipe.