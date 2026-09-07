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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Copiapó oficializó la salida del técnico Héctor Almandoz

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El estratego argentino puso fin a su tercer ciclo en el "León de Atacama" luego de registrar tres derrotas consecutivas en la Liga de Ascenso.

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La Liga de Ascenso cobró una nueva víctima luego de que Deportes Copiapó oficializara ayer domingo la salida del director técnico argentino Héctor Almandoz tras una seguidilla de malos resultados en el certamen.

El detonante para la salida del estratego fue la caída por 2-1 sufrida el sábado ante San Marcos de Arica, resultado que significó el tercer tropiezo en línea para el elenco nortino y profundizó una irregular campaña en el torneo.

A través de un comunicado de prensa, el "León de Atacama" informó que "de común acuerdo con el director técnico Héctor Almandoz, se ha decidido poner término a su vínculo con nuestra institución".

"Como club, queremos agradecer sinceramente al profesor Almandoz y a todo su cuerpo técnico por el trabajo, compromiso y dedicación entregados durante su paso por el club", agregó la misiva difundida por las redes sociales de la institución.

Con esta decisión, el adiestrador trasandino puso fin a su tercera etapa en la banca copiapina, tras sus períodos anteriores entre 2018-2020 y 2022-2023 (donde consiguió el histórico ascenso a Primera División).

Actualmente, Deportes Copiapó se encuentra en la décima posición de la tabla del Campeonato de Primera B con 30 puntos, a cinco de la zona de clasificación a la liguilla.

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