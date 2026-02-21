Deportes Iquique aplastó a Unión San Felipe en la primera fecha de la Liga de Ascenso

Deportes Iquique aplastó con un 5-0 a Unión San Felipe este sábado en el Estadio Tierra de Campeones, en la primera fecha de la Liga de Ascenso 2026.

Los "Dragones Celestes" dominaron con los goles de Alvaro Ramos (20' y 79'), Diego Orellana (43'), Edson Puch (63') y Franco Ledesma (88').

En la segunda jornada de la Primera B, Iquique visitará a Deportes Temuco, mientras que San Felipe recibirá a Santiago Wanderers.