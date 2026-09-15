Deportes Temuco amargó a Unión Española con tardío empate en el Ascenso

Deportes Temuco fue una amarga visita para Unión Española en el Estadio Santa Laura después de igualar 1-1 sobre el final de su encuentro, por la fecha 26 de la Liga de Ascenso.

Tras una primera parte muy friccionada, el cuadro adiestrado por Gonzalo Villagra logró abrir la cuenta en el complemento mediante una definición de Gabriel Norambuena (72') tras superar la resistencia de la zaga visitante.

No obstante, la escuadra forastera no se vino abajo y luchó hasta encontrar la recompensa cerca del final, cuando Camilo Núñez anotó la igualdad definitiva (88').

Con este resultado, Unión Española se ubicó en el octavo casillero con 36 puntos, cerrando los puestos para la liguilla antes de visitar a San Luis en Quillota el 4 de octubre.

Mientras que Deportes Temuco se quedó en el décimo lugar con 32 unidades previo a su cotejo como anfitrión ante Cobreloa, el 3 de dicho mes.