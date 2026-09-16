¿Dónde y cuándo ver el crucial duelo entre Cobreloa y Santiago Wanderers?
El partido se jugará el próximo sábado 26 de septiembre en Calama.
El partido se jugará el próximo sábado 26 de septiembre en Calama.
Con apenas dos puntos de diferencia a favor del cuadro caturro, Cobreloa y Santiago Wanderers disputarán el próximo sábado 26 de septiembre un duelo crucial para las aspiraciones de ambos elencos de lograr el ascenso directo a Primera División.
El partido, válido por la fecha 26 de la Liga de Ascenso y se jugará en el Estadio Zorros del Desierto desde las 15:00 horas, y tú lo podrás ver a través de TNT Sports en sus señales Premium.
Recordar que mientras el cuadro de Valparaíso suma 44 unidades y es líder de nuestra división de plata, el conjunto de Calama es segundo con 42 puntos.
Más atrás esperando algún tropiezo están San Luis de Quillota (tercero con 41) y Magallanes (cuarto con 40).