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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

¿Dónde y cuándo ver el crucial duelo entre Cobreloa y Santiago Wanderers?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El partido se jugará el próximo sábado 26 de septiembre en Calama.

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Con apenas dos puntos de diferencia a favor del cuadro caturro, Cobreloa y Santiago Wanderers disputarán el próximo sábado 26 de septiembre un duelo crucial para las aspiraciones de ambos elencos de lograr el ascenso directo a Primera División.

El partido, válido por la fecha 26 de la Liga de Ascenso y se jugará en el Estadio Zorros del Desierto desde las 15:00 horas, y tú lo podrás ver a través de TNT Sports en sus señales Premium.

Recordar que mientras el cuadro de Valparaíso suma 44 unidades y es líder de nuestra división de plata, el conjunto de Calama es segundo con 42 puntos.

Más atrás esperando algún tropiezo están San Luis de Quillota (tercero con 41) y Magallanes (cuarto con 40).

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