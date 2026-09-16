¿Dónde y cuándo ver el crucial duelo entre Cobreloa y Santiago Wanderers?

Con apenas dos puntos de diferencia a favor del cuadro caturro, Cobreloa y Santiago Wanderers disputarán el próximo sábado 26 de septiembre un duelo crucial para las aspiraciones de ambos elencos de lograr el ascenso directo a Primera División.

El partido, válido por la fecha 26 de la Liga de Ascenso y se jugará en el Estadio Zorros del Desierto desde las 15:00 horas, y tú lo podrás ver a través de TNT Sports en sus señales Premium.

Recordar que mientras el cuadro de Valparaíso suma 44 unidades y es líder de nuestra división de plata, el conjunto de Calama es segundo con 42 puntos.

Más atrás esperando algún tropiezo están San Luis de Quillota (tercero con 41) y Magallanes (cuarto con 40).