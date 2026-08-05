El VAR tendrá su estreno este fin de semana en la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso vivirá este fin de semana el debut del VAR, tecnología que era exclusiva de la Primera División y que ahora estará a disposición de los árbitros de la segunda categoría del fútbol nacional, a partir del partido entre Unión Española y Deportes Antofagasta este viernes.

Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros, calificó la medida como "un hito histórico" y destacó: "Estuvimos preparándonos por casi dos meses ahora que vamos a tener VAR, para estar a la altura de los partidos que se nos vienen".

Con cinco cabinas equipadas con la tecnología utilizada en la Copa del Mundo 2026, el proceso incorporó también a árbitros de la Liga de Ascenso y de Segunda División, quienes se suman a las jornadas de entrenamiento y a los partidos en off.

Al igual que Tobar, el juez mundialista Juan Lara valoró la llegada de la herramienta después de estar en 13 partidos de la cita planetaria: "Es un desarrollo importante para los árbitros y también para el fútbol chileno tener esta nueva herramienta en la Liga de Ascenso".

Unión Española y Deportes Antofagasta jugarán este viernes en el Santa Laura a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT), inaugurando así la fecha 18 de la Liga de Ascenso.