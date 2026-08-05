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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

El VAR tendrá su estreno este fin de semana en la Liga de Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un hito histórico para la categoría se estrenará el viernes en el duelo entre Unión Española y Deportes Antofagasta.

El VAR tendrá su estreno este fin de semana en la Liga de Ascenso
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La Liga de Ascenso vivirá este fin de semana el debut del VAR, tecnología que  era exclusiva de la Primera División y que ahora estará a disposición de los árbitros de la segunda categoría del fútbol nacional, a partir del partido entre Unión Española y Deportes Antofagasta este viernes.

Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros, calificó la medida como "un hito histórico" y destacó: "Estuvimos preparándonos por casi dos meses ahora que vamos a tener VAR, para estar a la altura de los partidos que se nos vienen".

Con cinco cabinas equipadas con la tecnología utilizada en la Copa del Mundo 2026, el proceso incorporó también a árbitros de la Liga de Ascenso y de Segunda División, quienes se suman a las jornadas de entrenamiento y a los partidos en off.

Al igual que Tobar, el juez mundialista Juan Lara valoró la llegada de la herramienta después de estar en 13 partidos de la cita planetaria: "Es un desarrollo importante para los árbitros y también para el fútbol chileno tener esta nueva herramienta en la Liga de Ascenso".

Unión Española y Deportes Antofagasta jugarán este viernes en el Santa Laura a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT), inaugurando así la fecha 18 de la Liga de Ascenso.

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