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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

En San Felipe estallaron contra fallo que favoreció a San Marcos: "Institucionaliza la trampa"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Eduardo Olivares, gerente general del cuadro aconcagüino, cuestionó duramente la decisión de reemplazar la desafiliación del elenco ariqueño por una multa económica.

En San Felipe estallaron contra fallo que favoreció a San Marcos:
 U. San Felipe
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Eduardo Olivares, gerente general de Unión San Felipe, expresó su indignación por el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que revocó la desafiliación de San Marcos de Arica y la reemplazó por una multa de 2.000 UF, cercana a 83 millones de pesos.

"Marca una situación gravísima, un antes y un después, porque institucionaliza la trampa. Hace que tú puedas competir maliciosamente, en desigualdad de condiciones, y no te pasa nada. O te pasan una multa de 80 millones", declaró el dirigente a Radio en Línea de San Felipe.

Olivares profundizó en sus cuestionamientos: "Es increíble, o sea, está acreditada la falta, la misma sentencia lo reconoce, que existe una falta, pero lejos de hacer justicia, le aplica una multa de 80 millones".

"Con eso quedamos todos notificados de que es más conveniente hacer trampa, que es más conveniente faltar al reglamento, porque así puedes ganar en cancha y después no te pasa nada", añadió el gerente general del conjunto aconcagüino.

La resolución permitió que San Marcos mantuviera su lugar en el fútbol profesional y quedara habilitado para disputar la liguilla por el ascenso, mientras Unión San Felipe deberá definir su permanencia en la última fecha, cuando enfrente a Unión Española, club que necesita un triunfo para seguir en carrera por el regreso a Primera.

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