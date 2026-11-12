Oposición prevé presentar esta noche la acusación constitucional contra Rabat

La oposición prevé presentar la noche de este jueves la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena que otorgó a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, sin que mediara una orden judicial previa.

Las bancadas de centroizquierda se reunirán a las 16:00 horas en el Congreso para definir el horario de presentación. Una de las opciones es ingresar el libelo a la Cámara de Diputadas y Diputados entre las 20:00 y las 21:00 horas.

Según parlamentarios del sector, el texto ya está listo y solo falta la "decisión política" sobre el momento de su presentación. El paro de camioneros ha abierto un debate en la oposición sobre cuándo ingresar la acusación, mientras el oficialismo cuestiona la demora.

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"La acusación constitucional se va a presentar esta semana, dentro de las próximas horas, tal como nos habíamos comprometido", dijo el diputado Álvaro Ortiz, presidente de la DC.

El diputado Raúl Soto (PPD) afirmó que la acusación está lista. "La decisión política del día y la hora de la presentación la van a anunciar los jefes de bancada. Yo creo que efectivamente esto no se debiese seguir dilatando", señaló.

Por su parte, el diputado Raúl Leiva (PS) defendió el tiempo que tomó redactar el libelo. "Han pasado ocho días desde que la oposición señaló la decisión de presentar una acusación constitucional. Un texto de esa naturaleza no es improvisación, es trabajo, es seriedad y responsabilidad", sostuvo.

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