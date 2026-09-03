Escándalo del pasapelotas llevará a Unión Española ante el Tribunal de Disciplina

Unión Española fue citada a comparecer ante el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP por el insólito episodio protagonizado por un pasapelotas durante la derrota 1-0 ante Rangers en el Estadio Santa Laura.

La resolución correspondiente a la audiencia del 1 de septiembre incluyó al conjunto hispano entre los clubes que deberán presentarse el martes 8 de septiembre desde las 19:00 horas, especificando que la denuncia arbitral corresponde al apartado "pasabalones".

El hecho ocurrió a los 89 minutos del partido disputado el sábado 29 de agosto, cuando Unión Española buscaba desesperadamente el empate frente al elenco talquino.

La acción que terminó en el informe arbitral

En medio de un ataque del cuadro local apareció un segundo balón dentro del terreno de juego y uno de los pasapelotas, integrante de la categoría Sub 16, ingresó directamente a la cancha con la intención de retirarlo.

Su intervención terminó interfiriendo en la ofensiva de Unión Española, por lo que el árbitro Rodrigo Rivera detuvo el compromiso y posteriormente ordenó que el joven abandonara el terreno de juego.

La particular escena rápidamente se viralizó en redes sociales y quedó posteriormente registrada en el informe oficial del encuentro, antecedente que ahora provocó la comparecencia de la institución ante el Tribunal.

El partido terminó con victoria 1-0 para Rangers gracias al penal convertido por Junior Arias a los 55 minutos. Los talquinos jugaron desde los 73' con un futbolista menos por la expulsión directa de Damián González, quien recibió tarjeta roja por juego brusco grave.

El juez señaló sobre esa acción que González golpeó con la planta del pie el talón de un adversario, poniendo en peligro su integridad física.

Ahora Unión Española deberá presentar sus antecedentes y descargos por la situación del pasapelotas en la próxima sesión del organismo disciplinario.