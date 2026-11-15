Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la última fecha de la Liga de Ascenso 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Fecha 30 en desarrollo.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Cobreloa
|29
|54
|+22
|Ascenso
|2
|San Luis
|29
|54
|+14
|Semifinales liguilla
|3
|S. Wanderers
|30
|51
|+16
|Liguilla
|4
|D. Antofagasta
|29
|48
|+25
|Liguilla
|5
|Magallanes
|29
|46
|+1
|Liguilla
|6
|San Marcos de Arica
|29
|43
|+7
|Liguilla
|7
|D. Copiapó
|30
|42
|+1
|Liguilla
|8
|D. Recoleta
|29
|42
|-2
|Liguilla
|9
|Unión Española
|29
|39
|-3
|-
|10
|D. Iquique
|29
|38
|+9
|-
|11
|D. Puerto Montt
|29
|38
|-7
|-
|12
|D. Temuco
|30
|36
|+1
|-
|13
|Curicó Unido
|30
|31
|-17
|-
|14
|D. Santa Cruz
|29
|24
|-14
|-
|15
|U. San Felipe
|29
|23
|-34
|-
|16
|Rangers
|29
|21
|-19
|Descenso