Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago23.6°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la última fecha de la Liga de Ascenso 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa detalles en Cooperativa.cl.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones en la última fecha de la Liga de Ascenso 2026
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tabla de posiciones - Liga de Ascenso 2026

Fecha 30 en desarrollo.


Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Cobreloa 29 54 +22 Ascenso
2 San Luis 29 54 +14 Semifinales liguilla
3 S. Wanderers 30 51 +16 Liguilla
4 D. Antofagasta 29 48 +25 Liguilla
5 Magallanes 29 46 +1 Liguilla
6 San Marcos de Arica 29 43 +7 Liguilla
7 D. Copiapó 30 42 +1 Liguilla
8 D. Recoleta 29 42 -2 Liguilla
9 Unión Española 29 39 -3 -
10 D. Iquique 29 38 +9 -
11 D. Puerto Montt 29 38 -7 -
12 D. Temuco 30 36 +1 -
13 Curicó Unido 30 31 -17 -
14 D. Santa Cruz 29 24 -14 -
15 U. San Felipe 29 23 -34 -
16 Rangers 29 21 -19 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada